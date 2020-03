3 morti, Rsa "blindata" ad Ariano Irpino

(ANSA)- AVELLINO, 30 MAR- Sono in isolamento i 62 anziani e gli oltre 30 operatori sanitari del Centro "Minerva" di Ariano Irpino (Avellino) dopo i decessi di due anziane donne, di 89 e 87 anni di Ariano Irpino e Trevico, ospiti della residenza sanitaria assistenziale. La conferma dei decessi collegati al Covid 19 è arrivata nella tarda serata di ieri dai tamponi effettuati post mortem. Nello stesso centro è deceduta nelle ultime ore un'altra anziana ospite, originaria di Frigento (Avellino). Anche in questo caso è stato disposto il tampone per verificare l'eventuale collegamento del decesso al Covid 19. In queste ore è in corso da parte della Asl la sanificazione dell'intera struttura. Ad oggi sono 24 le persone decedute in Irpinia, con complessivi 222 contagiati in 43 comuni della provincia, 89 dei quali ad Ariano Irpino e 15 ad Avellino.