Sindaco Catanzaro, spenderemo bene i soldi per stadio Ceravolo

"Sono abituato a ringraziare tutti coloro che si impegnano a fare ottenere finanziamenti per la nostra città e non esito a farlo anche per la formalizzazione dello stanziamento di nove milioni di euro per la ristrutturazione dello stadio Ceravolo. Non senza sottolineare che è trascorso più di un anno dal primo annuncio della Regione, a testimonianza del fatto che lungaggini burocratiche sono inevitabilmente presenti in tutti gli enti pubblici". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

"Rassicuro la Regione - aggiunge - che, così come abbiamo fatto con i primi tre milioni, spenderemo bene questi soldi e che anche questa volta cercheremo di fare miracoli. Di certo non ci macchieremo di obbrobbi come l'orribile e dannosa palazzina, trofeo della passata amministrazione. La perfetta sinergia con la società giallorossa, che ci ha dotati del masterplan, è un elemento che ci rassicura".

"Dovremo ben calibrare i tempi - dice ancora il sindaco Fiorita - perché ci separano solo tre mesi e mezzo dalla ripresa dell'attività agonistica delle Aquile. Ci animerà come al solito la passione per il Catanzaro, che non conosce strumentalizzazioni politiche".



