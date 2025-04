Piantedosi, bene confiscato che torna a vita simbolo di riscatto

"Ogni bene confiscato che torna a vivere è un simbolo di riscatto, un esempio concreto di come la legalità abbia avuto l'ultima parola sul crimine organizzato".

Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, oggi a Limbadi per inaugurare la nuova caserma dei carabinieri in un bene confiscato alla 'ndrangheta.

"C'è un impegno corale di questo Governo - ha aggiunto - sul tema del contrasto alla criminalità organizzata. Basti pensare che da due anni e mezzo a questa parte sono stati arrestati 95 latitanti di cui 29 appartenenti proprio alla 'ndrangheta.

Numerose sono state le operazioni di polizia. Sono stati sequestrati alle mafie beni per circa 3 miliardi di euro, di cui oltre 700 milioni alla 'ndrangheta, Sono inoltre stati confiscati beni per un valore di oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro di cui 680 milioni della 'ndrangheta".

"Riappropriarsi di ciò che le consorterie hanno sottratto con la violenza e l'intimidazione, anche ambigua e silenziosa - ha aggiunto il ministro - rappresenta una straordinaria opportunità per la rinascita dei territori e delle comunità dove sono collocati. Oggi lo Stato, con questa cerimonia, festeggia il risultato in un'importante battaglia dimostrando ancora una volta che la lotta alla criminalità organizzata rappresenta un'assoluta priorità per tutti noi, e ciò anche con una strategia che intende valorizzare proprio i beni confiscati, impiegandoli in nuovi progetti a favore dei beni comuni. La nuova sede della stazione dei Carabinieri attesta e conferma l'attenzione di tutte le istituzioni coinvolte in un progetto comune nei confronti delle politiche di sicurezza che sicuramente passano anche attraverso strutture idonee e risorse a disposizione degli stessi operatori. Il governo è consapevole che un territorio in mano alla mafia non è libero, i suoi cittadini non sono liberi perché le loro scelte sono sempre influenzate da forme di condizionamento sia esso palese o subdolo".

"Le mafie - ha detto Piantedosi - impoveriscono i territori e i paesi in cui operano e a trarne beneficio economico sono solo quei pochi coinvolti nel circuito criminale che prosperano e si arricchiscono a discapito della collettività. La risposta passa anche attraverso presidi di sicurezza che contribuiscano ad accrescere nei cittadini la forza di contrastare ogni forma di condizionamento".



