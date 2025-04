Investimento milionario della Ryanair per aeroporti Calabria

"Oggi celebriamo con grande orgoglio l'arrivo del secondo aeromobile Ryanair basato qui nell'aeroporto di Lamezia e con questo l'inizio della stagione estiva 2025. Un nuovo aeromobile basato vuol dire 100 milioni di dollari di investimento in più che porta alla flotta presente nell'aeroporto di Lamezia due aeromobili basati e nel complesso a quattro gli aeromobili basati in Calabria". Lo ha detto Fabrizio Francioni, responsabile comunicazione Ryanair per l'Italia, in occasione della presentazione della stagione estiva 2025 della compagnia svoltasi a Lamezia Terme.

"Sarà un'estate importante - ha aggiunto Francioni - anche grazie all'aumento degli aeromobili che fanno base in Calabria.

Inizia una stagione estiva importante, la migliore di sempre.

Una stagione che prevede 40 rotte di cui 13 nuove, ma anche l'aumento delle frequenze settimanali su 14 rotte esistenti per un totale di 1,8 milioni di passeggeri per la stagione estiva 2025. Tutto questo supporta solo per questa stagione oltre 1.700 posti di lavoro in Calabria tra diretto e indotto. Per quanto riguarda Lamezia, la stagione estiva prevede oltre 200 voli settimanali distribuiti su 22 rotte, di cui cinque nuove, ma senza dimenticare gli altri aeroporti della regione. Istituite cinque nuove rotte a Crotone, dove è già partito un nuovo volo per Dussendorf, e 13 rotte a Reggio Calabria, di cui sette nuove. Quindi si preannuncia una stagione estiva che prevede sempre più connettività e capacità. E questo grazie anche alla decisione lungimirante della Regione e del presidente Occhiuto di abolire l'addizionale municipale che consente oggi alla Calabria di sbloccare tutto il proprio potenziale turistico e non solo per supportare ulteriormente l'economia locale e per generare nuovi posti di lavoro, migliorando e potenziando la connettività per i residenti".

"Quando si basano aeromobili in un aeroporto - ha proseguito il rappresentante di Ryanair - è necessario avere anche infrastrutture adeguate dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista della manutenzione. Il progetto dei due nuovi hangar a Lamezia Terme sta andando avanti e dimostra che l'impegno di Ryanair per questo territorio e per questo aeroporto è un progetto di medio-lungo periodo. Auspichiamo l'inizio dei lavori entro il 2025 per potere inaugurare i due nuovi hangar nel 2026. Un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro che andranno a supportare, una volta a pieno regime, oltre 300 posti di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA