Tenta truffa ad anziana ma andato per riscuotere trova i Cc

Tenta di truffare un'anziana con il metodo ormai tristemente collaudato del sedicente carabiniere ma stavolta qualcosa va storto e scatta la denuncia. Un ventisettenne di origini napoletane è stato bloccato prima che mettesse in atto il raggiro ai danni dell'ennesima vittima a Motta San Giovanni, nel reggino.

Dopo avere contattato al telefono la donna, il falso carabiniere le ha spiegato che, per evitare la carcerazione del figlio arrestato in seguito ad un incidente stradale, sarebbe stato necessario consegnare soldi e monili d'oro ad una terza persona. Questa volta però ad assistere alla conversazione c'era proprio il figlio della donna che, dopo avere intuito il tentativo di raggiro, ha subito contattato il 112 dei carabinieri. Arrivati nell'appartamento poco prima che il ventisettenne arrivasse e si palesasse come la persona designata a riscuotere il denaro, i militari lo hanno poi bloccato e identificato.

Le indagini degli investigatori dell'Arma sono ancora in corso nel tentativo di capire se il ventisettenne abbia agito da solo o con la collaborazione di uno o più complici.



