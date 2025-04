Sequestrata a Crotone una discarica abusiva di rifiuti

Un'area privata adibita a discarica abusiva di rifiuti è stata individuata e sequestrata in località Cantorato a Crotone dai militari della Capitaneria di porto che hanno denunciato la proprietaria per violazioni in materia ambientale. Su una superficie di circa 530 metri quadrati sono stati trovati rifiuti di varia tipologia tra cui numerosi pneumatici in disuso, scarti edilizi, laterizi, tegole e numerose lastre ondulate in fibrocemento contenenti presumibilmente amianto, sanitari in abbandono assieme ad imballaggi di vario genere.

Le attività di controllo condotte dal Nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Crotone si inseriscono, è stato spiegato, tra gli obiettivi prioritari indicati dalla Procura e orientati alla tutela dell'ambiente e del territorio e di contrasto alle attività illecite in grado di arrecare nocumento al patrimonio ambientale e naturalistico.



