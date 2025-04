Cittadella regionale e Palazzo Campanella illuminati di blu

In Calabria i palazzi della Regione si illuminano di blu in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza dell'Autismo. A Catanzaro la cittadella regionale, sede dell'esecutivo e degli assessorati, e a Reggio Palazzo Campanella, che ospita la massima assemblea calabrese, hanno aderito all'iniziativa "Light it up blue", promossa dall'Onu per sensibilizzazione sui temi legati alla promozione della cultura dell'inclusione.

"In qualità di assessore alle Politiche sociali della Regione - ha affermato Caterina Capponi - ed anche forte della mia esperienza di docente attenta alle dinamiche dei soggetti fragili, desidero esprimere la mia vicinanza alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie. La diagnosi di autismo ha un impatto profondo non solo sull'individuo, ma su tutta la sua cerchia di rapporti.

La Regione è impegnata a promuovere una cultura di inclusione e supporto, sensibilizzando l'opinione pubblica per diffondere una comprensione più profonda delle difficoltà quotidiane affrontate dalle persone autistiche. A tal fine, la formazione del personale educativo deve essere potenziata, affinché le scuole diventino ambienti di accoglienza e crescita per tutti gli studenti".

"Stiamo implementando, inoltre progetti mirati a fornire supporto economico alle famiglie con persone autistiche - ha sostenuto ancora l'assessore regionale - agevolando l'accesso a servizi e terapie specialistiche. Collaboriamo attivamente con le associazioni di volontariato, essenziali nel creare reti di supporto e promuovere attività inclusive, e sono determinata ad avviare una campagna di sensibilizzazione per combattere lo stigma ancora esistente. Sono convinta che il contatto con persone che vivono questa condizione umana migliori la qualità della vita di chi è loro vicino. La strada da percorrere è ancora lunga, ma insieme possiamo costruire un futuro in cui ogni persona si senta valorizzata e parte integrante della comunità. Invito tutti a partecipare attivamente a questo importante percorso di sensibilizzazione e supporto".

Anche i vertici del Consiglio regionale calabrese confermano la massima attenzione e la "piena vicinanza alle famiglie che quotidianamente si fanno carico dei bisogni e delle esigenze delle persone con disturbo dello spettro autistico. Ci sono le famiglie - ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso - che hanno bisogno di atti concreti che garantiscano i diritti fondamentali, tra cui l'accesso all'istruzione e al mondo del lavoro, rimuovendo ogni barriera e ostacolo.In questa direzione, il Consiglio regionale ha istituito il 'Garante dei diritti delle persone con disabilità', una figura che la Calabria ancora non aveva, con l'obiettivo di promuovere azioni per favorire l'integrazione sociale e migliorare la qualità della vita dei soggetti più fragili".





