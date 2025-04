'Ndrangheta: operazione in Italia e Germania, 29 arresti

Dalle prime ore di oggi, in diverse province italiane e nel land tedesco del Baden-Württemberg, investigatori della Polizia di Stato e della Kriminalpolizeidirektion di Waiblingen stanno eseguendo 29 provvedimenti restrittivi scaturiti dalle indagini condotte dalla Squadra Investigativa comune costituita tra la Procura distrettuale di Catanzaro, la Polizia di Stato italiana, la Procura di Stoccarda e la Polizia tedesca, contro un'associazione criminale di tipo 'ndranghetistico. In Italia i provvedimenti restrittivi eseguiti sono venti.

Le attività investigative svolte sono state supportate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia nell'ambito del Progetto "I Can" (Cooperation against 'ndrangheta). I venti arresti eseguiti in Italia sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda, diretta da Salvatore Curcio, sulla base della sussistenza di gravi indizi in ordine ai reati a vario titolo ipotizzati, a loro carico tra cui, associazione per delinquere di tipo 'ndranghetistico, estorsione consumata e tentata, trasferimento fraudolento di valori e false dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali proprie o di altri. Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle 11 negli uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro.



