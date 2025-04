Incendio in un'abitazione in Calabria, morta donna di 59 anni

Una donna di 59 anni, che viveva da sola, è morta carbonizzata in seguito all' incendio scoppiato, per cause che sono in corso di accertamento, nella sua abitazione nel centro storico di Rossano a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Per la donna, però, non c'è stato nulla da fare. La vittima è stata trovata dai soccorritori riversa sul letto.

Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per stabilire le cause dell'incendio ed eventuali responsabilità. Al momento la causa accidentale del rogo è l'ipotesi più accreditata.

Ulteriori accertamenti sono stati avviati dalla Polizia scientifica.

Interessata dal rogo una abitazione su due livelli situata nel centro storico del comune.



