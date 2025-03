Anas, pubblicato bando per nuovo tratto della statale 106

L'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di gara del nuovo tratto della statale 106 'Jonica' Sibari-Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. L'opera ricade nei comuni di Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio e rientra negli interventi affidati al Commissario straordinario, ingegnere Francesco Caporaso. Prevede una variante in nuova sede alla statale 106, con un tracciato di categoria stradale B extraurbana principale con doppia carreggiata, per un'estensione di circa 32 chilometri, con nove svincoli e 28 viadotti, per un totale di circa quattro chilometri e mezzo ed una galleria artificiale di circa un chilometro e trecento metri nel territorio di Corigliano-Rossano.

Il tratto rappresenta il proseguimento verso sud in direzione Rossano del Terzo Megalotto tra Sibari e Roseto Capo Spulico, al quale si collega in corrispondenza dello svincolo di Sibari, che é in fase di realizzazione.

La gara è suddivisa in due parti: il Lotto 1, da Coserie allo svincolo di Corigliano ovest, per un importo lavori a base d'asta di circa 556 milioni di euro ed il Lotto 2, dallo svincolo di Corigliano ovest a fine intervento, per un importo lavori a base d'asta di circa 397 milioni di euro. Il totale ammonta a 953 milioni di euro e l'investimento complessivo dell'opera è pari a 1,3 miliardi di euro.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 30 giugno prossimo, mentre quello per le richieste di chiarimento risulta fissato per il giorno 16 giugno.



