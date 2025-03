Al via nuovo "adventure game" di Rai 2 , ambientato in Calabria

Sono iniziate in Calabria le riprese di "The Unknown - Fino all'ultimo bivio", il nuovo "adventure game" di Rai 2, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia.

Alla guida del programma una coppia di inediti conduttori, Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, noto come "Scintilla".

Il programma è realizzato in collaborazione con la Regione - Dipartimento Turismo e Calabria Film Commission, nell'ambito della convenzione siglata con Rai Com.

"Nel gioco - riferisce un comunicato di Calabria film commission - due squadre, composte da personaggi noti e concorrenti non famosi, si sfideranno in un viaggio pieno di ostacoli e imprevisti. Da un lato, il team formato da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli e, dall'altro, quello con Christian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo "Mc" Drago, Laura Pranzetti Lombardiani, Gabriele Pagliarini e Ivan Zucco".

"Nel corso della gara - si aggiunge nella nota - i concorrenti affronteranno sfide impegnative che testeranno la loro capacità di adattamento, costringendoli a prendere decisioni imprevedibili".



