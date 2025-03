Mit, accordo Busitalia-Simet per rilancio azienda trasporti

"Un'opportunità per migliorare il servizio di trasporto su gomma in tutto il territorio calabrese, grazie all'accordo siglato tra Busitalia Rail Service, società interamente controllata da Busitalia (Gruppo FS), e SIMET, storica azienda del trasporto passeggeri su gomma, attiva in Calabria dal 1965". Così una nota del Mit "Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha seguito con attenzione il dossier, auspicando tale soluzione per rilanciare i servizi di media e lunga percorrenza, in particolare, per tutto l'alto Jonio Cosentino, e la tutela occupazionale" prosegue la nota.

"L'operazione di acquisizione, infatti, nasce dal Protocollo d'intesa siglato il 9 novembre 2023 presso il MIT e rappresenta un importante tassello nel piano di sviluppo strategico di Busitalia per modernizzare i servizi su gomma ed ampliare l'offerta di mobilità integrata anche sul territorio nazionale.

Continua l'impegno del MIT per colmare il gap infrastrutturale e potenziare la mobilità anche nelle regioni del Sud Italia con servizi efficienti e competitivi" Conclude la nota del dicastero di Porta Pia.



