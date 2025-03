Traffico di droga a Catanzaro, sei arresti dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato sei persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda.

Le persone coinvolte nell'operazione, per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, avrebbero fatto parte, secondo l'accusa, di un gruppo criminale facente capo ad un nucleo familiare attivo nel quartiere Pistoia, ed in particolare in viale Isonzo, dove si svolgeva l'attività di spaccio della droga.

Secondo quanto é emerso dalle risultanze investigative, l'organizzazione si riforniva di eroina e cocaina a Napoli e a Gioia Tauro e distribuiva la droga a qualsiasi ora del giorno e della notte tramite una fitta rete di spacciatori, vedette e corrieri.

Le indagini hanno consentito di ricostruire numerosi episodi di spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA