Stalking ed estorsione alla ex fidanzata, arrestato un 21enne

Un 21enne è stato arrestato dalla Polizia, a Crotone, per atti persecutori, rapina aggravata, estorsione e lesione personale commessi nei confronti della ex fidanzata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.

Il provvedimento è stato emesso dopo la denuncia sporta dalla donna che ha raccontato di subire dall'agosto del 2023 una serie di comportamenti vessatori e minacciosi da parte dell'uomo. Quest'ultimo, secondo l'accusa, quotidianamente la molestava e la aggrediva fisicamente cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità. Le indagini condotte dalla Squadra mobile, che hanno portato immediatamente all'attivazione della procedura del "Codice Rosso", hanno poi permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento posti in essere dall'uomo che, secondo l'accusa, quotidianamente estorceva alla donna somme di denaro.

In una occasione, inoltre, al rifiuto della donna di dargli del denaro, l'avrebbe aggredita fisicamente e poi rapinata portandole via dei soldi. Le dichiarazioni della donna hanno indotto l'Autorità giudiziaria a chiedere una misura cautelare, concessa dal Gip del Tribunale di Crotone, che è stata notificata all'indagato, arrestato dagli agenti della Squadra mobile che lo hanno condotto in carcere.



