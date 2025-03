Quattro mezzi distrutti dalle fiamme a Corigliano-Rossano

ROSSANO-CORIGLIANO, 28 MAR - Tre auto e un furgone sono stati distrutti dalle fiamme, sulla cui origine indagano i carabinieri, in tre diverse zone dell'area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano.

Il primo episodio si è verificato a Schiavonea dove un'auto Volkswagen Golf, parcheggiata in strada, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Un furgone è stato incendiato nella frazione di Cantinella, mentre altre due auto sono andate distrutte da un rogo ad Apollinara. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Corigliano Rossano supportati dai colleghi di Castrovillari e Cosenza.

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano hanno avviato le indagini per stabilire la natura dei diversi incendi ed eventuali collegamenti tra i diversi episodi.



