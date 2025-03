Cade dalla terrazza, il marito arrestato per maltrattamenti in famiglia

Una vicenda con ancora lati oscuri sui quali stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri, i cui unici punti fermi, al momento, sono una donna ricoverata in prognosi riservata dopo essere caduta dal balcone ed il marito arrestato per maltrattamenti in famiglia.

E' quella che si è svolta a Botricello, comune non distante da Catanzaro. Una donna di 47 anni è finita riversa a terra dopo un volo dal terrazzo della propria abitazione, posta al primo piano di una palazzina. Immediati i soccorsi. Vista la gravità delle ferite è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha soccorso la donna trasportandola nell'ospedale di Catanzaro. Adesso è ricoverata in prognosi riservata. Nella caduta ha riportato diverse fratture ed un trauma cranico ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita. In casa, al momento del fatto si trovavano il marito e la figlia minorenne della coppia. L'uomo è stato subito accompagnato nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina per essere sentito in merito a quanto era accaduto poco prima. Un'interrogatorio durato alcune ore ed al termine del quale è scattato il fermo per maltrattamenti in famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti - da quel poco che è trapelato dal riserbo investigativo - marito e moglie stavano litigando quando è accaduto il fatto.

Una circostanza che, evidentemente, non era una novità vista l'accusa contestata all'uomo. Non è escluso che conferme in tal senso siano giunte da amici e conoscenti della coppia. Dall'accusa, invece, gli investigatori sembrano escludere una responsabilità diretta dell'uomo nella caduta della moglie. Tuttavia gli accertamenti e le indagini stanno proseguendo e vanno avanti. I carabinieri infatti vogliono fare piena luce sulla vicenda ed intendono chiarire se la vittima sia finita giù dal balcone per una casualità o se pure si sia gettata quale estremo tentativo di sfuggire, forse, ad un tentativo di aggressione da parte dell'uomo. Una circostanza ancora da verificare. Utili, al riguardo potranno essere le dichiarazioni della figlia della coppia, che potrebbe avere assistito alla scena, e della stessa vittima quando sarà in grado di poter parlare con gli investigatori. Non è escluso che la donna, se le sue condizioni lo consentiranno possa essere ascoltata a breve, anche nelle prossime ore.

