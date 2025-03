Arcivescovo emerito di Cosenza ricoverato in ospedale

L'arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano, monsignor Salvatore Nunnari, è ricoverato da ieri nell'ospedale di Reggio Calabria. Lo rende noto l'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano specificando che "le condizioni di salute non sono buone, sono interessati particolarmente il cuore e i polmoni".

Monsignor Nunnari, è scritto in una nota, "dopo essere stato stabilizzato, in seguito a due crisi, ha trascorso la notte in terapia intensiva; in giornata dovrebbe tornare in reparto. Le condizioni ovviamente sono serie".

L'arcivescovo di Cosenza-Bisignano, "unitamente al presbiterio e ai fedeli della diocesi, si unisce in preghiera invitando tutti ad invocare il Signore per monsignor Nunnari e la Vergine della Consolazione da lui tanto amata e gli esprime l'affetto e la vicinanza. Si invitano le comunità parrocchiali - conclude la nota - ad elevare al Signore anche una preghiera nel corso della celebrazione eucaristica domenicale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA