Sequestrati oltre 1.500 pneumatici fuori uso nel cosentino

Un ingente quantitativo di pneumatici fuori uso è stato scoperto e sequestrato a Castrolibero dai carabinieri forestali del Nipaaf di Cosenza che hanno denunciato il titolare di un'attività di gommista per gestione Illecita di rifiuti.

I militari, a seguito di un controllo effettuato all'attività presente all'interno di un fabbricato nella frazione "Ortomatera", hanno trovato oltre 1.500 pneumatici usati accatastati alla rinfusa assieme a quattro carcasse di automobili in evidente stato di abbandono. Nell'area sono stati trovati anche altri rifiuti sparsi e in gran parte depositati sul terreno come motori in disuso, fusti metallici e di plastica e rifiuti metallici misti a materiale di demolizione.

Del materiale di scarto trovato, il proprietario dell'attività, presente al momento del controllo, non è stato in grado di fornire documentazione relativa allo smaltimento. I militari hanno proceduto anche al sequestro penale del piazzale, dei rifiuti trovati e degli pneumatici fuori uso.



