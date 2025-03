Inaugurato tratto strada Sila-mare tra Longobucco e Cropalati

E' stato inaugurato stamane il quarto lotto, secondo stralcio della strada Sila Mare, tratto che va dal bivio della frazione Manco di Longobucco al bivio del comune di Cropalati. L'arteria stradale collegherà velocemente i comuni dell'entroterra silano con la Sibaritide. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Maria Stefania Caracciolo, l'assessore all'Agricoltura, forestazione e trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo, oltre a diversi consiglieri regionali e sindaci del territorio.

"Oggi è un momento importante nell'iter di realizzazione di questa opera che è stata pensata negli anni '80 - ha detto l'assessore regionale, Caracciolo - quindi quasi mezzo secolo fa e i lavori sono stati avviati negli anni '90. Per questo tratto di strada di circa sei chilometri le attività sono state avviate circa 25 anni fa ed oggi chiudiamo finalmente questo iter complesso proprio perchè il governo regionale vuole assolutamente puntare sulle infrastrutture. Infrastrutture strategiche importanti non soltanto per i cittadini che abitano in questo territorio ma per la Calabria. Avvicinare il mare alla montagna è un obiettivo strategico".

"Noi vogliamo portare qui i turisti - ha aggiunto l'assessore - infatti abbiamo implementato i nostri aeroporti, li stiamo riqualificando, ma i nostri turisti hanno anche bisogno di strade, hanno bisogno di infrastrutture agevoli, moderne, al passo con i tempi. Noi continueremo a monitorare i lavori di questa opera che deve essere realizzata e conclusa nel più breve tempo possibile. Lo stiamo facendo lavorando sinergicamente con Anas e proprio nei giorni scorsi il presidente Occhiuto ha firmato assieme ad Anas una richiesta al ministero dell'Ambiente per far sì che la valutazione di impatto ambientale venga rilasciata alla Regione, proprio per accelerare i tempi di realizzazione e completamento di questo lavoro. Il ponte a monte, che ricade nel territorio di Longobucco, verrà realizzato al più tardi entro i primi mesi del 2026, mentre per la parte a valle, che si congiungerà con la strada statale 106, la progettazione è in fase di esecuzione quindi speriamo di reallizzarla nel più breve tempo possibile".

"E' un risultato importante che si coglie - ha detto l'assessore Gallo - in breve tempo sono stati conclusi questi lavori e a brevissimo partiranno i lavori di recupero e di ripristino del ponte crollato a Longobucco e poi si lavorerà alacremente per il completamento di questa arteria. Longobucco e la Sila meritano questo collegamento con Mirto-Crosia e con la statale 106. Credo, quindi, che nel quadro degli interventi fatti dal Governo centrale insieme alla Regione dal punto di vista infrastrutturale il completamento di questa strada sia il giusto riconoscimento ad un'area che ha sofferto per troppo tempo. A breve partiranno sia i lavori di ripristino del ponte crollato sia quelli del nuovo ponte di Caloveto e poi si individuerà anche la fonte di finanziamento per il completamento della strada perchè anche questo è un obiettivo del governo Occhiuto".



