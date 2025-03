Riparato acquedotto, ripresa erogazione acqua a Catanzaro

Sono stati completati i lavori di riparazione sulla condotta di Santa Domenica il cui danneggiamento ha causato l'interruzione dell'erogazione idrica a Catanzaro ed ha spinto l'Amministrazione comunale a chiude le scuole ieri ed oggi. A renderlo noto è il Comune.

"Subito dopo la conclusione dell'intervento - è scritto in una nota - è iniziata la riapertura graduale dei serbatoi cittadini per consentire il ripristino dell'erogazione idrica.

In particolare, il serbatoio Madonna dei Cieli è già stato riaperto, mentre il serbatoio Cappuccini è in fase di riapertura. A seguire, saranno riattivati i serbatoi di Siano e Madonna del Pozzo. Per i serbatoi di Materdomini e Fondachello sarà necessario attendere ancora qualche ora affinché possano raggiungere livelli adeguati per la distribuzione dell'acqua".

"Si ricorda - conclude la nota - che il ritorno alla piena normalità nell'erogazione idrica dipenderà dal tempo necessario per il riempimento di tutti gli accumuli presenti ed alla conseguente normalizzazione dei valori di pressione e portata nelle reti di distribuzione. L'Amministrazione continuerà a monitorare la situazione".



