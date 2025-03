Furto e danneggiamenti in uffici A2a a Catanzaro

La sede di Catanzaro della A2a, società multiservizi che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti, è stata presa di mira, la notte scorsa, da ignoti che hanno rubato alcune strumentazioni - come computer portatili - in via di quantificazione e danneggiato i locali.

A scoprire quanto accaduto sono stati stamani i dipendenti quando hanno aperto la sede. Gli uffici sono stati messi a soqquadro, alcune suppellettili danneggiate e sono sparite alcune attrezzature.

Il personale della società ha avvertito i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid.





