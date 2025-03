Allerta meteo in Calabria, domani scuole chiuse a Catanzaro

La Protezione civile della Regione Calabria ha diffuso per domani un allerta meteo arancione su tutta la Calabria sulla base di previsioni di "precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". I fenomeni "saranno accompagnati da rovesci di forte intensità attività elettrica e forti raffiche di vento".

Alla luce dell'allerta, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani giovedì 27 marzo. L'ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche.



