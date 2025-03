Rottura acquedotto, scuole Catanzaro chiuse anche mercoledì

Resteranno chiuse anche domani - dopo lo stop di stamani - le scuole di ogni ordine e grado di Catanzaro dopo la rottura della condotta idrica Santa Domenica.

Lo ha deciso L'Amministrazione comunale "in considerazione della particolare complessità dei lavori di ripristino lungo il tratto di condotta Sorical che alimenta l'impianto di Santa Domenica, e in attesa che venga completato l'intervento".

L'Amministrazione sta quindi "predisponendo un'ordinanza per prolungare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città anche per domani mercoledì 26 marzo".

L'Amministrazione ha anche reso noto di avere "preso conoscenza della rottura Sorical solo alle ore 6.55 di questa mattina e immediatamente si è attivata per limitare i disservizi sulle scuole e sui cittadini. Al momento, sono in corso da parte di Sorical i lavori per la realizzazione della pista che consentirà l'intervento necessario per riparare la rottura".

"L'Amministrazione - è scritto in una nota - continuerà ad aggiornare sulla situazione in corso, ricordando che non ha alcuna competenza tecnica sulla rottura. Il ritardo di comunicazione avvenuto, oltre ad incidere sulla gestione dell'emergenza, avrà ripercussioni anche sull'erogazione a riparazione avvenuta, in quanto ha provocato lo svuotamento dei serbatoi. Per questo motivo, l'ordinaria erogazione potrà avvenire soltanto dopo circa 7-8 ore dalla conclusione dei lavori per consentire il recupero dei livelli degli stessi serbatoi comunali".



