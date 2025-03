Lavoro,partita da Cosenza campagna itinerante 'C'è Posto per Te'

È partita da Cosenza la campagna nazionale itinerante "C'è Posto per te!", in programma in oltre 10 diverse città, promossa da Sviluppo Lavoro Italia per favorire l'incrocio domanda offerta.

Il truck, allestito con postazioni per i colloqui e sale per workshop, attraverserà l'Italia, raggiungendo piazze, quartieri e territori dove l'accesso ai servizi per il lavoro è meno immediato. "Sono oltre quaranta le aziende cosentine - ha spiegato Paola Nicastro, presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia - che nel pomeriggio incontreranno circa mille persone in cerca di lavoro. Prima del colloquio c'è un'azione preparatoria per chi si prepara ad entrare nel mondo del lavoro, per aiutare i partecipanti ad evidenziare le proprie competenze per ottenere risultati migliori. L'obiettivo non è solo accrescere l'occupazione, ma abbattere il tasso di persone inattive, mettendo in campo azioni di formazione, riqualificazione e orientamento per tutte quelle persone scoraggiate che sono ancora tante, adeguando le competenze a quanto richiesto dal mondo del lavoro".

In ogni tappa, il truck sarà attivo per due giorni, con una prima presentazione istituzionale seguita da attività interattive per i partecipanti, suddivise in aree tematiche.

L'iniziativa cosentina è realizzata con la collaborazione di Regione Calabria. "La formazione - ha sostenuto Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Calabria - è fondamentale per i nostri giovani e stiamo mettendo insieme le esigenze delle aziende per orientare la meglio i nostri programmi formativi. La Calabria sta cambiando da questo punto di vista, deve migliorare ma i risultati stanno già arrivando".

"Abbiamo circa trentamila disoccupati nel settore del turismo, già censiti dai nostri centri per l'impiego - ha aggiunto Calabrese - che svolgono un'azione importante sui territori, e stiamo cercando di colmare le esigenze che ci richiedono le aziende, non solo facendo incontrare domanda e offerta, ma puntando molto sulla formazione, perché le aziende cercano personale sempre più qualificato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA