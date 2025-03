Sindaco San Ferdinando, verso lo smantellamento della tendopoli

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato le proposte progettuali presentate dal Comune di San Ferdinando per la riqualificazione urbana e sociale della cittadina nell'ambito del Decreto 208-2024 tra cui lo smantellamento della Tendopoli che ospita i migranti impiegati come braccianti agricoli stagionali nella Piana di Gioia Tauro. Lo rende noto l'Amministrazione comunale.

"Il finanziamento stanziato per la cittadina tirrenica - è detto in una nota - ammonta a 10 milioni di euro, con il termine per realizzare gli interventi fissato a dicembre 2027. I progetti sono stati suddivisi in interventi infrastrutturali, progetti di riqualificazione sociale e ambientale ed eventuali ulteriori progetti o interventi.

Le azioni confermate dal Governo, attraverso la struttura guidata dal Prefetto Fabio Ciciliano, comprendono oltre allo smantellamento della tendopoli e realizzazione della fattoria solidale, la riqualificazione delle strutture scolastiche esistenti, dell'Auditorium comunale, la rigenerazione del "Villaggio Praja", la riqualificazione di aree verdi urbane, nuovi spazi di comunità e rigenerazione di aree urbane centrali e periferiche".

"Il sindaco della cittadina Luca Gaetano, insieme con l'amministrazione comunale - è detto ancora nella nota - esprime grande soddisfazione per il recepimento da parte del Governo dei progetti presentati alla Commissione e ringrazia per l'impegno diretto la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, nonché i ministri dell'Interno, dell'Università e Ricerca, dello Sport, del Sud oltreché Invitalia e Sport & Salute, ingaggiati con ruoli operativi e consultivi nella task force della Presidenza del Consiglio. Un particolare elogio va al Commissario Fabio Ciciliano, attualmente a capo della Protezione Civile, per la rapidità e l'efficienza con cui sono state avviate le attività previste dal Decreto Periferie".

"Siamo felici dell'attenzione riservata alla nostra comunità da parte del Governo - afferma Gaetano - il superamento della tendopoli risolverà una annosa criticità che rappresenta una situazione di particolare emergenza ed è fonte di preoccupazione per tutti i livelli dello Stato".



