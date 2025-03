Sciame sismico nel catanzarese, scossa di magnitudo 3.3

Non si ferma lo sciame sismico che, da alcuni giorni ormai, sta interessando il catanzarese.

Alle 5.03 la sala sismica dell'Ingv di Roma ha infatti registrato una nuova scossa di magnitudo 3.3 con epicentro ad un chilometro da Amato e ipocentro a 10 chilometri di profondità.

La scossa è stata avvertita anche a Catanzaro non solo nel centro storico ma anche nella zona costiera della città.

La scossa, la seconda assieme ad un'altra uguale registrata giovedì 20 marzo, di maggiore intensità dopo quella di lunedì scorso pari a 3.4, è stata seguita alle 6.37 da un altro movimento di magnitudo 2.7 sempre nello stesso comune della provincia, con un terzo episodio alle 7.03 verificatosi nel vicino territorio di Marcellinara di magnitudo 2.0. Anche ieri si erano verificate delle scosse, alcune avvertite anche nel capoluogo di regione, ma di minore entità.

Non sono segnalati danni a cose e persone.



