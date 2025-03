Salvati alcuni cuccioli di cane partoriti in tubazione scarico

Alcuni cuccioli partoriti da Stella, cane di razza Siberian Husky, all'interno di un tubo di scarico del diametro di circa 60 centrimetri sono stati recuperati e tratti in salvo dai vigili del fuoco. E' accaduto nella frazione Motta Filocastro di Limbadi.

Vista l'impossibilità da parte del proprietario del quadrupede di raggiungere la cucciolata l'uomo ha allertato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia tramite il numero unico di emergenza. Sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Ricadi che, dopo aver effettuato un sopralluogo a monte e a valle della tubazione, hanno valutato che l'unica possibilità per raggiungere i cuccioli era attraverso la tubazione. Così uno di loro, dopo aver adottato le necessarie misure di sicurezza, ha percorso all'interno del tubo circa 15 metri raggiungendo i piccoli e portandoli all'esterno per poi consegnarli al proprietario.



