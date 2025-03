Violenze alle compagne, emesse due sorveglianze speciali

Il Tribunale di Catanzaro, su proposta del questore Giuseppe Linares, ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di due soggetti ritenuti particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e autori di violenze e minacce nei confronti delle ex compagne.

Il primo soggetto, residente a Soverato, di 35 anni, è stato sottoposto a sorveglianza speciale per reati di stalking nei confronti della sua ex compagna. Le minacce di morte rivolte alla donna e ai suoi familiari, accompagnate da comportamenti violenti come calci e pugni alla porta dell'abitazione e l'invio di messaggi minacciosi, sono state ritenute motivo valido per l'adozione della misura.

Il secondo soggetto, residente a Catanzaro, di 58 anni, è stato sottposto al provvedimento per aggressioni fisiche e verbali nei confronti di una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione. L'uomo, secondo l'accusa, ha manifestato una personalità aggressiva e pericolosa. Inoltre, la sua condizione di ludopatia e l'uso di sostanze stupefacenti hanno aggravato la situazione, tanto da causare alla vittima la necessità di cure mediche in un centro di salute mentale.





