Morgante, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia cambiano pelle

"La Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia, da oggi, cambiano pelle e guardano al futuro con ottimismo, come sempre", scrive oggi il presidente di Ses Lino Morgante in prima pagina sui due giornali. "Tutto il mondo dell'informazione deve sapersi reinventare e le due testate storiche della Società Editrice Sud non sono mai rimaste indietro, neppure un giorno. Amiamo le sfide, i cambiamenti, e pure questa volta mettiamo in campo uomini, donne e risorse. - aggiunge - Una nuova veste grafica non è certo una rivoluzione, ma sottolinea il desiderio di assecondare le aspettative dei lettori, nella forma e anche nella sostanza mantenendo, al contempo, l'impegno professionale e sociale, irrinunciabile tratto distintivo. Sin dal primo numero della Gazzetta del Sud il 13 aprile del 1952, per volontà di Uberto Bonino, e ancor prima, il 7 giugno del 1860, quando esordì il Giornale di Sicilia, che dal 2017 fa parte della famiglia di Ses. Forma e sostanza, dunque".

"Nelle pagine tenderemo ad approfondire il tema ritenuto prevalente, da sottoporre all'attenzione dei lettori, prima delle altre notizie, che saranno comunque trattate in sintesi.

Spazio alle fotografie, più d'attualità che d'archivio. Aumenta di una pagina il notiziario nazionale. Cambia la logica della sezione dedicata all'economia e alla finanza, che non registrerà più le quotazioni dei titoli, si limiterà al Ftse Mib, ma cercherà di dare un quadro complessivo degli indici azionari e di due materie prime che misurano le dinamiche economiche, il petrolio, e politiche, l'oro. Spazio ai commenti sui fatti che 'muovono' i mercati mondiali, sempre più interconnessi. Anche la sezione dedicata alla politica estera verrà reinterpretata: occhio a tutto ciò che ha effetti diretti per l'Europa e per l'Italia, in linea con le analisi dell'ormai tradizionale Osservatorio, la nostra rubrica che da molti anni si propone di catturare i retroscena, le indiscrezioni, gli spunti ufficiosi che filtrano dalle Cancellerie per cercare di dare una giusta chiave di lettura degli accadimenti".

"Gli spazi dedicati al piccolo schermo, invece, punteranno a guidare chi legge nel mondo sempre più vasto delle televisioni, dove non si contano più i canali, le piattaforme e le offerte a pagamento. Confidiamo di riuscirci. Le cronache legate al territorio continueranno a essere la sezione portante dei due quotidiani, che insieme coprono tutta la Calabria e la Sicilia.

Il Sud del Paese ma, al contempo, il Nord di un Sud ricco di prospettive e in pieno sviluppo. - prosegue -. Basti guardare alle ingenti risorse economiche che si muovono dai Paesi del Golfo, pure verso l'Italia, e al traffico merci che attraversa Suez e strizza l'occhio con grande interesse ai porti e alla logistica da Palermo a Gioia Tauro. Lo Sport continuerà a dedicare grande spazio al calcio, implementando discipline sempre più popolari, che verranno valorizzate anche dal punto di vista grafico".

"Si intensificherà la sinergia tra i due quotidiani e i rispettivi siti per consentire ai lettori di essere sempre aggiornati in tempo reale, attraverso un interscambio che consenta di raccontare al meglio i territori di riferimento.

Tutto questo nella certezza che per vincere tutte le sfide che i tempi impongono l'informazione dovrà essere multi piattaforma e rivolgersi, in particolare, ai giovani, non sempre consapevoli del valore delle notizie certificate", sottolinea.

"Attrarre e fidelizzare le nuove generazioni è un'ulteriore vitale scommessa e la Ses, che fa capo a una Fondazione no profit, metterà in campo, oltre ai quotidiani e ai siti di riferimento gazzettadelsud.it e gds.it, le due televisioni, Tgs e Rtp, con le radio RgS e Antenna dello Stretto. Una sfida che vedrà in prima linea un team motivato (manageriale, giornalistico, amministrativo, tecnico e poligrafico) che, con le radici nella storia, vuol continuare a guardare con ottimismo al futuro", conclude.



