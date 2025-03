Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud, nuovo restyling

"Una nuova pagina di due grandi storie", "Due quotidiani anima del territorio - Guardiamo al futuro con la passione di sempre": è il claim che accompagna il cambio di grafica dei quotidiani di Società Editrice Sud, Gazzetta del Sud (fondata nel 1952 a Messina da Uberto Bonino) e Giornale di Sicilia (fondato nel 1860 a Palermo da Girolamo Ardizzone, entrato dal 2017 nel Gruppo Ses). Dal 22 marzo i due quotidiani si presentano al pubblico con un restyling che coniuga innovazione e tradizione, puntando su una grafica moderna e coinvolgente, firme prestigiose e approfondimenti sempre più ricchi e dettagliati, mantenendo intatta la qualità e l'autorevolezza che li contraddistinguono.

Il nuovo design non è solo un cambiamento estetico, ma un'evoluzione che punta a rendere la lettura più fluida e coinvolgente, con un'attenzione particolare anche al pubblico giovane. L'obiettivo è quello di raccontare il presente con uno sguardo sempre rivolto al futuro, continuando a garantire un'informazione seria, accurata e responsabile. Tra le principali novità di questa trasformazione: un layout grafico più moderno ed efficace; maggiore spazio agli approfondimenti e alle inchieste; un'esperienza di lettura arricchita per offrire più valore ai lettori.

Il progetto di restyling grafico della Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia intende consolidarne e rilanciarne il posizionamento quali canali d'informazione responsabile, nell'ambito di un network multimediale (con le tv Rtp e Tgs, i siti web dei due giornali, le radio Antenna dello Stretto e Rgs) posto a servizio delle comunità delle regioni di riferimento, Sicilia e Calabria, in un quadro più ampio di dialogo con le istituzioni, la politica, gli stakeholder e l'imprenditoria. E proprio in tale ottica le novità saranno presentate mercoledì 2 aprile alle 15,30 a Roma, alla Camera dei Deputati, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto (in diretta streaming su gazzettadelsud.it e gds.it.). Dopo l'indirizzo di saluto del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Alberto Barachini, interverranno il presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Lino Morgante (presidente della Fondazione Bonino Pulejo, azionista di riferimento della Ses, rimarcandone il tratto etico della mission d'informazione e formazione, anche a beneficio dei giovani), i direttori responsabili dei quotidiani, Nino Rizzo Nervo per la Gazzetta del Sud e Marco Romano per il Giornale di Sicilia, e il coordinatore del progetto grafico, il designer spagnolo Sergio Juan. A coordinare l'evento sarà la direttrice di Prima Comunicazione, Alessandra Ravetta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA