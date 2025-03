Discariche abusive e incendio di rifiuti, sequestrate due aree

Due aree dove erano stoccati cumuli di rifiuti sono state sequestrate dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina nel corso di una serie di controlli effettuati congiuntamente al Nucleo carabinieri Forestale di Cirò.

A Crucoli, in particolare, i carabinieri hanno denunciato quattro persone - tre uomini e una donna - sorpresi a bruciare, in un terreno confiscato in seguito all'operazione antimafia Stige, e di fatto adibito a discarica abusiva di rifiuti di varia natura: lavatrici, scaldini, batterie, cassette in plastica, pneumatici ed altro, per un totale di circa 30 metri cubi.

A Umbriatico invece, in località Mattarello, è stata individuata un'area demaniale di circa mille metri quadri su cui erano riversati sessanta metri cubi di rifiuti urbani e speciali, di natura pericolosa e non: apparecchiature elettriche ed elettroniche, carcasse di frigoriferi e lavatrici, rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti, resti di tavoli, sedie, ma anche materassi e divani. Ancora, numerosi pneumatici fuori uso, spezzoni di lastre in vetro, calce, scarti di demolizioni edili e persino una vasca frantumata in eternit: questo, e molto altro, è stato trovato in quella che è risultata essere una discarica abusiva a tutti gli effetti.



