A Catanzaro il campionato italiano di Kettlebell

Per il secondo anno consecutivo la Fiks, Federazione italiana kettlebell sport, ha scelto Catanzaro come sede del "Campionato Italiano & Wksf". Un riconoscimento per il capoluogo di regione e per il lavoro fatto negli anni dalla società sportiva dilettantistica "Solaris Club"" di Giuseppe Sestito e Sebastiano Barberio, organizzatrice locale dell'evento, che nel 2024 ha fatto sbarcare in città una kermesse che fino ad allora non aveva mai varcato i confini del centro Italia.

Il kettlebell, disciplina sportiva introdotta in Italia nel 2000 dall'atleta internazionale Oleh Ilika, è una sorta di incrocio tra sollevamento pesi e arti marziali. Consiste nel sollevare dei pesi, "ghirie", di diversa misura per il numero massimo di volte in un tempo dato. Un'attività fisica e agonistica che affonda le sue radici nell'antica Grecia delle prime olimpiadi.

Teatro del "Campionato italiano kettlebell Sport & WKSF World Cup 2025-Catanzaro" è il PalaGreco di via Paglia, dove le squadre si sono date appuntamento oggi, dalle 9:30 in poi, con prosecuzione domani, domenica 23, giorno in cui le gare inizieranno alle 10:30. Le associazioni sportive affiliate alla Federazione italiana kettlebell sport sono presenti con 13 associazioni sportive dilettantistiche, per un totale di 70 atleti, provenienti da ogni parte d'Italia, tra i quali figurano campioni del mondo e d'Europa. Il campionato iniziato oggi a Catanzaro è valido, inoltre, per le qualificazioni ai prossimi WKSF World Championship 2025-Italy, in programma a Busto Arsizio dal 5 all'8 giugno.

L'Amministrazione comunale ha scelto di essere tra i partner della manifestazione perché, ha spiegato l'assessore allo Sport, Antonio Battaglia, "la nostra città, da qualche anno, si sta distinguendo per un crescente spirito agonistico che va oltre la storica passione verso il calcio. Una tendenza - ha aggiunto Battaglia - che ci sta dando soddisfazione in termini di successi di squadre e atleti e che, come Amministrazione, abbiamo voluto assecondare e sostenere sin da subito, come in questo caso, rivolgendo un'attenzione particolare agli impianti sportivi esistenti e progettandone di nuovi. Lo sport, per noi, è un elemento chiave di crescita all'insegna dei valori più sani, della socialità e dell'inclusione".

L'assessore comunale al Turismo, Vincenzo Costantino, dal canto suo, ha confermato "la volontà della Giunta Fiorita di puntare sul turismo sportivo perché la consolidata tradizione cittadina in ambito agonistico impone di farne un attrattore che vada al di là dello sport in sé. Una tradizione che è una di quelle che ci hanno sempre distinto, finendo per renderci celebri anche al di là dei confini regionali per una sorta di unicità che ci appartiene. Caratteristica della quale andiamo sicuramente fieri ma che può anche essere messa a profitto con intelligenza. Da qui il sostegno al campionato italiano FIKS perché poter accogliere decine di atleti da tutta Italia con il loro seguito significa farne ambasciatori di Catanzaro. E questo non è un risultato da poco".



