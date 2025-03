Sequestrate nel cosentino 2 tonnellate di novellame di sarda

I finanzieri della Sezione operativa navale di Corigliano-Rossano hanno scoperto e sequestrato circa 2 tonnellate di novellame di sarda nascoste all'interno di un veicolo in transito sulla statale 534 Sibari-Firmo nei pressi di Cassano allo Ionio.

L'attività di controllo che ha portato alla scoperta del prodotto ittico, la cui pesca è vietata, rientra nell'ambito di un piano coordinato a contrasto della pesca di frodo e a tutela dei consumatori disposto dal Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia su tutto il territorio calabrese.

A carico delle tre persone che erano a bordo del mezzo, accusate di detenzione e trasporto di prodotto ittico allo stato giovanile e risultate con precedenti penali di vario genere, sono state elevate sanzioni amministrative per 75 mila euro.

Il novellame di sarda sequestrato è stato successivamente messo a disposizione dell'autorità competente per gli opportuni accertamenti sanitari e il trattamento previsto dalla legge.





