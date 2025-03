Scoperti e sequestrati a Crotone 2,5 chili di hascisc

Oltre 2,5 chilogrammi di hascisc sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri della sezione radiomobile di Crotone nel seminterrato di un immobile del quartiere Fondo Gesù.

I militari, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, sono entrati nell'immobile trovando la sostanza stupefacente suddivisa in cinque panetti.

Il controllo rientra in una più ampia attività di prevenzione posta in essere dai carabinieri allo scopo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona attigua all'autostazione, area frequentata prevalentemente da studenti degli istituti scolastici della città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA