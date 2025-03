Scontro moto con camion, morto centauro nel cosentino

Un motociclista di 49 anni, di Oriolo, è morto in un incidente sulla strada statale 106 ad Amendolara, nell'alto Ionio Cosentino. L'uomo, a bordo della sua moto, stava percorrendo la statale in direzione sud quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con due camion.

Nell'urto è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roseto che hanno effettuato i rilevi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Quello di oggi è il secondo incidente mortale verificatosi nella zona in tre giorni. Martedì scorso era morto un bracciante agricolo di nazionalità marocchina.

Il tratto della statale 106 teatro dell'incidente è rimasto chiuso al traffico temporaneamente per consentire i soccorsi ed il traffico deviato su strade secondarie.



