Eroina e cocaina nascoste nel giardino di casa, arrestato

Aveva nascosto nel giardino della sua abitazione, in centro storico a Crotone, 92 grammi di eroina e poco più di 40 grammi di cocaina. Un trentenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Acquisiti attraverso servizi di osservazione e pedinamanto elementi sull'attivita illecita dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, gli agenti della Questura hanno fatto irruzione nello stabile per effettuare un controllo e, in questo contesto, hanno trovato e sequestrando la sostanza stuopefacente.

Nell'ambito della stessa operazione, personale delle Volanti, supportato da quello della Squadra Mobile, ha inoltre effettuato otto perquisizioni domiciliari nel quartiere "Acquabona" alla ricerca di armi e droga. L'attività ha consentito di trovare altra sostanza stupefacente e di sequestrare un furgone sprovvisto di assicurazione e privo di revisione.



