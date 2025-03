Citrigno, fallita trattativa per acquisire Cosenza calcio

"La trattativa per quanto mi riguarda è giunta al termine e, purtroppo, non ha avuto esito positivo. Anche la seconda proposta, così come la prima, non ha avuto alcun riscontro concreto". Lo rende noto Alfredo Citrigno, imprenditore della sanità che si era detto interessato all'acquisizione del Cosenza calcio.

"Resta nel mio cuore - prosegue - la gratificazione e l'affetto ricevuto dai tanti tifosi rossoblù, sono loro il vero patrimonio di questa società e li saluto con l'auspicio che questo sia solo un arrivederci".

"Per me - conclude Citrigno - il Cosenza Calcio rappresenta una sfida sociale: non conta la categoria di partenza, ma il viaggio da intraprendere insieme per raggiungere una meta che ci faccia risorgere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA