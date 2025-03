Carlucci al via con Ballando on The Road, a maggio lo spin-off

Milly Carlucci inarrestabile: dal 9 maggio tornerà il venerdì sera su Rai1 per quattro prime serate con uno spin-off di Ballando con le stelle, Sognando Ballando, il cui obiettivo finale sarà quello di scegliere i nuovi maestri della prossima edizione del dance talent che festeggia i vent'anni. Intanto celebra con Ballando on the Road un altro traguardo straordinario, dieci anni di passione e danza.

Il viaggio del decennale inizia a Lamezia Terme, dove si sono dati appuntamento tutti gli appassionati di danza della Calabria e non solo, pronti a farsi esaminare e conquistare la giuria di esperti capitanata da Milly: la sfida è arrivare agli appuntamenti in tv di Ballando on the Road, nel pomeriggio di Rai 1, e da lì al torneo Ballando con Te nel serale di Ballando con le stelle. L'appuntamento con i casting della prima tappa è l'22-23 marzo, nel Centro Commerciale Due Mari (SS 280 dei Due Mari 88025 - Maida CZ). In questa due giorni di provini il pubblico potrà incontrare Carolyn Smith, Veera Kinnunen, Rebecca Gabrielli, Simone Di Pasquale e Pasquale La Rocca.

Dal suo debutto, Ballando on the Road ha attraversato l'Italia da nord a sud, coinvolgendo tantissimi talenti, amatori e professionisti che, con la loro passione, hanno contribuito a rendere ogni tappa un evento speciale.

Dal 9 maggio partirà poi Sognando Ballando, per quattro venerdì in prima serata su Rai 1. Una sorta di festa, a vent'anni dalla prima edizione dello show, con l'obiettivo di individuare un nuovo maestro o una nuova maestra da inserire nel cast ufficiale della prossima stagione. A partecipare maestri storici del programma che valuteranno aspiranti new entry, sempre sotto la guida di Milly. Ma non è tutto: in queste quattro serate speciali ci saranno anche ospiti speciali, scelti tra vecchie conoscenze del programma, che hanno partecipato e si sono sfidate a suon di rumba, salsa, tango. Si parla di Bianca Guaccero, Federica Nargi e tanti altri protagonisti, ma tutto può ancora cambiare all'ultimo minuto.

Di certo c'è invece che il casting di Ballando on the Road, al quale la conduttrice tiene moltissimo, prevede due selezioni diverse: la selezione pro riservata a tutti i professionisti di qualunque specialità, che abbiano compiuto i 18 anni di età, e la selezione open, aperta a tutti gli appassionati del ballo, senza limitazioni di specialità, categoria ed età (anche hip hop, tango argentino, danza del ventre, latini, standard, caraibici, etc).

Come di consueto Ballando on the Road 2025 concluderà il suo viaggio a Roma, ultima possibilità di esibirsi per chi non ha partecipato alle selezioni nelle altre regioni. Appuntamento per il gran finale il 5 e 6 aprile.



