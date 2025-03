Procuratore Crotone in visita a Comando provinciale carabinieri

Il neo-procuratore della Repubblica di Crotone Domenico Guarascio è stato in visita alla caserma del Comando provinciale dei carabinieri dove ad attenderlo ha trovato gli ufficiali, una rappresentanza del personale, effettivo nelle Compagnie di Cirò Marina e di Petilia Policastro, nelle 21 Stazioni, e al Gruppo carabinieri Forestale.

Il magistrato si è intrattenuto con gli ufficiali nell'ufficio del comandante provinciale, col. Raffaele Giovinazzo, e, successivamente, ha salutato i sottufficiali, comandanti dei Nuclei operativi e radiomobili e delle Stazioni, presenti nell'aula briefing del Comando, tracciando un piccolo bilancio del breve periodo, intercorso dal suo insediamento, ribadendo le sue linee guida dell'azione di prevenzione e di contrasto agli episodi criminosi, che interessano maggiormente l'area provinciale, soffermandosi su quelli, che incidono negativamente sull'ambiente, come il proliferare delle discariche abusive dei rifiuti, anche speciali.

Guarascio, riferisce una nota, ha proseguito con una visita ai locali della caserma e si è intrattenuto anche con i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo, comandati dal maggiore Roberto Nicola Cara e dal capitano Natale Innocenzo Malagrinò, nonché coordinati dal tenente colonnello Angelo Maria Pisciotta, con i quali, nell'ultimo quasi quadriennio, ha lavorato in strettissima sinergia a delle delicatissime indagini contro i pericolosi sodalizi della criminalità organizzata cirotana, petilina e cittadina, quali, ad esempio, quelle denominate "Eleutheria", "Ultimo atto" e "Glicine acheronte", quest'ultima principalmente eseguita dal Reparto anticrimine di Catanzaro del Raggruppamento operativo speciale.

Dopo poco più di un'ora dal suo arrivo e l'aver ribadito sia il proprio apprezzamento per il lavoro svolto da tutte le articolazioni del Comando provinciale, che la disponibilità di tutto il suo ufficio Guarascio ha lasciato la sede del Comando.





