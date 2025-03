Falso annuncio vendita auto, truffato giovane crotonese

Tre persone residenti nel Lazio, ritenute responsabili di una truffa ai danni di un giovane crotonese, sono state denunciate per ricettazione dagli agenti della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale della città calabrese.

La vittima del raggiro, a fine febbraio scorso, era in cerca di un'autovettura da acquistare e ha consultato un noto portale di annunci individuando l'auto desiderava. L'annuncio, apparentemente, risultava pubblicato da una concessionaria effettivamente esistente in Lombardia. Intraprese le trattative e rilevata la professionalità del venditore che ha risposto al numero indicato nell'annuncio di vendita, il giovane ha versato un piccolo anticipo e, dopo qualche giorno, ottenuto dalla banca il prestito dell'importo necessario, ha saldato il conto, per un totale pari a 30 mila euro. I pagamenti sono stati effettuati tramite bonifici, a seguito dell'emissione di quelle che erano ritenute regolari ricevute/fatture della concessionaria di auto.

Trascorsi circa dieci giorni, in attesa che la documentazione necessaria fosse pronta e potesse avvenire il ritiro dell'autovettura, a seguito dell'ennesimo sollecito, l'utenza telefonica del presunto venditore è stata spenta. Ciò ha insospettito l'acquirente che contattando la concessionaria, ha scoperto che l'annuncio era falso e che non avevano mai avuto in vendita quell'autovettura, tantomeno, conoscevano il venditore con cui aveva contrattato l'acquisto. Il giovane crotonese si è così reso conto di essere stato vittima di una truffa.

Gli investigatori della Polizia Postale di Crotone si sono attivati, acquisendo tutti le tracce informatiche e finanziarie che hanno permesso di tracciare diversi successivi trasferimenti del denaro versato per l'acquisto dell'auto e identificare coloro che di fatto lo hanno intascato, prelevandolo personalmente.



