Evade dai domiciliari e spara a due persone

È stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di aver violato gli obblighi derivanti dalla misura cautelare del carcere domiciliare e per lesioni, il venticinquenne che ieri ha sparato con una carabina ad aria compressa ferendo due persone.

Il venticinquenne, che era agli arresti domiciliari per altre vicende, secondo quanto emerso dalle indagini, è uscito fuori dalla sua abitazione facendo fuoco, per motivi sembra legati a una questione condominiale, contro due giovani, uno di 19 anni che è stato colpito alle spalle ed è stato trasportato al nosocomio di Trebisacce e un ventiduenne che è stato ferito sia alle braccia, sia alle gambe ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Entrambi i feriti non sono in gravi condizioni. Sull'accaduto hanno indagato i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio con il coordinamento della Procura di Castrovillari, guidata da Alessandro D'Alessio.



