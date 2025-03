Decadenza Lucano, minoranza chiede convocazione Consiglio

La "convocazione urgente del Consiglio comunale per prendere atto della comunicazione di decadenza del sindaco" è stata chiesta dai consiglieri comunali di minoranza del Comune di Riace, Francesco Salerno, Salvatore Certomà e Antonio Trifoli - quest'ultimo ex sindaco - con una pec inviata al ministero dell'Interno, alla Prefettura di Reggio Calabria e al presidente del Consiglio comunale di Riace.

"Dopo aver appreso - hanno scritto i tre consiglieri - della comunicazione ufficiale ricevuta dalla Prefettura di Reggio Calabria che ha dichiarato la decadenza del sindaco, Domenico Lucano, esprimono preoccupazione per la mancata convocazione urgente del Consiglio comunale da parte del presidente dell'assise municipale, al fine di prendere atto della suddetta comunicazione, come richiesto dal Prefetto di Reggio Calabria.

Rileviamo che tale situazione rappresenta una grave violazione delle normative amministrative e del corretto funzionamento delle istituzioni locali, in quanto il Consiglio comunale ha il dovere di discutere e adottare le misure necessarie in merito alla decadenza dell'incarico del sindaco. In particolare, il prefetto ha stabilito che 'Per effetto della intervenuta definitività della pronuncia della Corte di Cassazione, da cui deriva la conseguente incandidabilità, come precisato dal ministero dell'Interno, il signor Domenico Lucano decade dalla carica di Sindaco'. Pertanto, per dovere istituzionale, il Consiglio comunale deve essere convocato per ratificare tale decisione".



