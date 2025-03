Aveva in casa 1,2 chilogrammi di hascisc, arrestato 19enne

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri a Cosenza, in due distinte circostanze, con l'accusa di illecita detenzione di sostenze stupefacenti.

In particolare un diciannovenne è stato arrestato, in flagranza di reato, perché nella sua abitazione è stato trovato oltre un chilo e 280 grammi di hascisc, diviso in 12 panetti, insieme ad un bilancino elettronico. Il giovane è stato portato nella casa circondariale cittadina in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip del Tribunale.

In precedenza i militari, durante una perquisizione nell'abitazione di 27enne, avevano scoperto 36 grammi circa di cocaina, 60 grammi di hascisc e 10 grammi di marijuana assieme ad un bilancino e materiale vario per il confezionamento delle dosi. A carico dell'uomo è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



