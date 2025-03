Arriva in 300 sale in Italia U.S. Palmese dei Manetti Bros

Oggi U.S. Palmese dei Manetti Bros, girato in Calabria, esce in 300 sale in tutta Italia, distribuito da 01 Distribution. Un'autentica favola calcistica, intrisa di emozione e allegria, dove il battito dei cuori si intreccia con la voglia di credere ancora nei sogni.

Nel cast Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele, con la partecipazione di Guillaume De Tonquedec e con Claudia Gerini nel ruolo della poetessa Ferraro.

Il film, presentato in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma e all'International Film Festival di Rotterdam, è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Carlo Macchitella, una produzione Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno della Calabria Film Commission, in associazione con Loka Film. La pellicola, che si preannuncia un successo, è partita ieri da Reggio Calabria e stasera a Cosenza.

"E' un film che aiuta a sognare in grande - afferma Rocco Papaleo - Quello di cui abbiamo bisogno per evolverci e diventare quello che meritiamo di essere. Il lavoro della Film Commission va proprio in questa direzione, per valorizzare il nostro territorio, per offrire delle opportunità concrete".

"La Film Commission Calabria - dichiara Marco Manetti dei Manetti Bros. - investe molto nelle produzioni ma lo fa con cognizione di causa. Il contributo che noi riceviamo dobbiamo riutilizzarlo sul territorio. Abbiamo trovato una grande squadra con il quale abbiamo creato insieme un film piacevole e poetico".

"Un'opera che rimane tra i migliori di questa nuova Film Commission - sottolinea il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande -. Sono molto felice della narrazione che stiamo realizzando e di collaborazioni preziose e proficue come quella con i Manetti Bros. che danno un contributo importante e prestigioso al nostro lavoro".

"Quando la Fondazione eroga il contributo - evidenzia Giampaolo Calabrese, project manager Calabria Film Commission - le produzioni hanno un obbligo di spesa del 130% dell'importo ricevuto e devono farlo investendo sulle realtà produttive regionali, quindi, sono risorse economiche che restano completamente in Calabria, creando lavoro e crescita".



