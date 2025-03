Scontro tra auto e camion su statale 106, morto 43enne

Un bracciante agricolo di 43 anni, di origine marocchina, é morto in un incidente stradale accaduto lungo la statale 106 ionica, nel territorio del comune di Villapiana.

La vittima era alla guida di un'automobile (una Volkswagen "Passat") che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con un camion il cui conducente é rimasto ferito in modo lieve.

La dinamica dell'incidente é al vaglio del personale del distaccamento di Trebisacce della Polizia stradale, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Il bracciante deceduto risiedeva da molti anni nella frazione "Lauropoli" di Cassano allo Ionio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA