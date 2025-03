Presentata prima linea merchandising Università Mediterranea

L'università Mediterranea ha sottoscritto un accordo di merchandising con la "Chilipepper Srl" per la creazione di un brand di prodotti di promozione dell'Ateneo. L'accordo è stato presentato nell'atelier di Architettura dell'Università Mediterranea.

"Prima ancora che un accordo commerciale - ha spiegato il Rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti - si tratta di un progetto teso a valorizzare la tradizione la storia, della città e della nostra Università. Un brand che mette al centro dell'attenzione della città e della comunità accademica il logo del nostro ateneo che richiama le nostre radici greche. Il nostro simbolo è la famosa moneta leonina, risalente a 2500 anni fa, che era un po' sparita dall'iconografia classica ed è stata richiamata come logo dell'università mediterranea di Reggio Calabria. L'accordo propone una larga offerta di prodotti. Siamo solamente agli inizi. Siamo contenti di questo bel progetto.

Sicuramente saremo in grado di svilupparlo, in linea con quanto avviene da tempo con le grandi università americane. Non è assolutamente un progetto commerciale, ma un progetto sociale che potrà magari, nel tempo, diventare commerciale".

"La 'The Chilipepper' - ha sottolineato il direttore Generale dell'Università, Pietro Foti - offre tutta una serie di prodotti con inciso il logo 'Università Mediterranea', come felpe, polo e t-shirt. Diciamo che è una identità non si costruisce con questo, ma si rafforza con queste nuove offerte. Il messaggio che si vuole lanciare, che deve passare è che non si sta vendendo un prodotto, ma una storia Si trasferisce un'immagine, un ricordo delle pagine migliori della vita dei ragazzi nel loro percorso di conoscenza. Quello che serve, in questo momento, è essere orgogliosi di quello che si fa: degli sforzi che si compiono nel campo degli studi, come nel campo del lavoro, rafforzando le relazioni tra le persone anche al di fuori del contesto universitario. Non ci aspettiamo numeri significativi di vendite, e per questo ringraziamo Stefano Nava, imprenditore reggino che ha creato il marchio 'The Chilipepper', che si è messo in gioco a fronte di marginalità chiaramente quasi inconsistenti. È invece importante il messaggio che viene mandato: la storia che vogliamo raccontare, quella di una giovane Università proiettata al futuro".

"Abbiamo avuto questa opportunità che definiamo molto importante - ha detto Nava - e intendiamo guidare il progetto 'inspire-drive-motiv', cioè ispirare, guidare, motivare gli studenti in tutto il loro percorso. È tanto che ci lavoriamo. È un orgoglio. Speriamo che la città possa essere accompagnata in una delle sue risorse più importanti: la cultura".



