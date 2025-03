Due arresti per incendio auto a Cassano, uno è un minore

Due persone, di 31 e 16 anni, sono state arrestate dai carabinieri a Cassano allo Ionio perché ritenute responsabili dell'incendio di due automobili.

Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di due ordinanze emesse rispettivamente dal Gip di Castrovillari e dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

L'episodio contestato ai due riguarda il danneggiamento seguito da incendio avvenuto la notte dello scorso 8 febbraio quando venne data alle fiamme un'autovettura di proprietà di un 45enne. Il rogo si propagò anche ad un'altra parcheggiata nelle vicinanze danneggiandola irrimediabilmente e al portone di ingresso di una abitazione.

Le indagini svolte dai carabinieri, con il coordinamento delle due Procure, hanno consentito di ricostruire, a livello indiziario, la condotta dei due arrestati.

Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati, con diversi ruoli, nell'organizzazione e successiva esecuzione del delitto contestato. Il l trentunenne è stato portato in carcere a Castrovillari e il minore è stato accompagnato nella comunità ministeriale per minori di Catanzaro.



