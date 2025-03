Discarica abusiva scoperta e sequestrata a Crotone, una denuncia

La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato un'area di oltre 1.000 mq adibita a discarica abusiva di rifiuti in località Trafinello alla periferia sud di Crotone. L'area è stata individuata dai militari che, su disposizione della Procura guidata da Domenico Guarascio, stanno svolgendo da alcune settimane un controllo del territorio contro i reati in materia ambientale. Il proprietario del terreno che ospita la discarica è stato denunciato.

Attraverso l'utilizzo di un drone e dopo un sopralluogo, i finanzieri hanno verificato la presenza di circa 300 tonnellate di scarti edili, 20 quintali di materiali ferrosi, pneumatici, la carcassa di un natante, elettrodomestici dismessi nell'area da parte di ignoti. Le Fiamme gialle hanno anche appurato, consultando immagini satellitari, che la discarica era esistente dal 2021. Le verifiche documentali svolte attraverso le banche dati in uso al Corpo, inoltre, hanno accertato l'assenza sull'area individuata di autorizzazioni ad esercitare attività di gestione o trattamento di rifiuti.

Nei prossimi giorni è previsto l'intervento di personale dell'Arpacal allo scopo di determinare il livello di danno ambientale subito dall'area.



