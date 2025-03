Abusivismo edilizio, due denunce nel crotonese

Avevano realizzato una strada in cemento armato della lunghezza complessiva di metri 100 circa in assenza delle previste autorizzazioni e in violazione delle norme di legge sia edilizie che ambientali. Due persone, di 44 e 58 anni,sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri a Cotronei per abusivismo edilizio.

I militari, nel corso di un controllo in una abitazione in località "Bisciglietta", hanno riscontrato che i proprietari dell'area avevano realizzato un muro in cemento armato con struttura in ferro posato su una fondazione di cemento armato e un cordolo anch'esso in cemento armato.

Al termine degli accertamenti, le opere abusive sono state poste sotto sequestro preventivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA