Violenze e minacce di morte alla moglie, arrestato un 46enne

Avrebbe rivolto minacce di morte alla moglie, anche a mano armata, in presenza dei figli entrambi minori. Un quarantaseienne di Taurianova è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie.

L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip di Palmi su richiesta della Procura e a seguito di indagini svolte dagli Agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Taurianova dopo la denuncia presentata dalla donna.

Gli accertamenti hanno dimostrato come l'uomo, abituale consumatore di alcool, da ormai diversi anni e sempre più frequentemente assumesse comportamenti violenti nei confronti della consorte. Nell'ultimo degli episodi di violenza subìti, la vittima ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente dal marito al termine di una lite e di aver dovuto ricorrere a cure mediche per le lesioni riportate, tra cui un trauma cranico e uno alla regione toracica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA